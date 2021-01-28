Ученые нашли в Мексиканском заливе новый вид усатых китов 1 28.01.2021, 19:37

Полосатик Брайда

фото: web-zoopark.ru

Cейчас их насчитывается меньше 100.

Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США заявили о том, что небольшая группа китов из Мексиканского залива, которую раньше относили к полосатикам Брайда, оказалась частью нового вида усатых китов. Как сообщает Naked science, сейчас животных насчитывается меньше 100, поэтому их сразу записали в вымирающие.

Полосатики Брайда – это группа усатых китов, которые встречаются в тропических водах всех трех основных океанских бассейнов. Сегодня признан единственный вид — Balaenoptera edeni Anderson — с двумя подвидами: китом Эдена, B. edeni edeni и китом Брайда, B. edeni brydei. Но теперь ученые выделили одну группу полосатиков в самостоятельный вид.

Исследователи изучили генетические данные, полученные из образцов с рыболовецких судов в Мексиканском заливе, а также останки одного из китов. Вместе морфологические и генетические различия позволили отнести группу к новому виду. Его назвали Balaenoptera ricei или кит Райса в честь известного американского биолога Дейла Райса. Он первым признал, что полосатики Брайда (теперь киты Райса) обитают в Мексиканском заливе.

По словам ученых, длина тела китов Райса может достигать 13 метров, а вес – 30 тонн. У них есть боковые гребни в области верхней челюсти, как и у ближайших сородичей, а вот строение черепа отличается. О продолжительности жизни нового вида китов известно немного, поскольку наблюдения только начались. Близкородственные виды достигают половой зрелости в девять лет и могут жить до 60 лет.

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