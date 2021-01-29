Ученые: Собаки запоминают слова так же быстро, как дети 29.01.2021, 12:42

Некоторым четвероногим друзьям достаточно повторить новое слово всего четыре раза.

Считается, что быстрое запоминание названий множества предметов — человеческая прерогатива. Чтобы исследовать, насколько к такому оперативному запоминаю слов способны собаки, ученые из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия) провели эксперимент, в котором участвовали две одаренные собаки (когнитивные способности их были доказаны другими, ранее проведенными исследованиями): первая — породы бордер-колли, вторая — йоркширский терьер, пишет Naked science.

Ученые тестировали животных на запоминание новых слов, которые повторяли в процессе игры с той или иной игрушкой: собака должна была запомнить название предмета, с которым она играет. Шансов у нее, казалось бы, было немного, ведь ученые повторяли новые слова всего четыре раза. Но обе собаки прекрасно справились со своей задачей. Ученые отмечают, что примерно с такой скоростью запоминают новые слова и дети в возрасте двух-трех лет.

Правда, это была лишь первая часть эксперимента. Во второй участвовали 20 других «друзей человека», которые по результатам тестов не показали столь высокий уровень интеллектуальных способностей, как две собаки из первой части исследования. В итоге ни одна из 20 собак не продемонстрировала запоминание новых слов, которые ученые, опять же, повторяли четыре раза.

Увы, но и у первых двух животных память на новые слова оказалась кратковременной. Через пару минут после эксперимента они еще знали названия игрушек, а спустя 10 минут или час уже не смогли вспомнить, как называется большинство из увиденных ранее предметов.

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