Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича 21 3.01.2021, 14:44

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Ватикан назначил апостольским администратором в Беларуси епископа Казимира Великосельца.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию, сообщается на сайте радио Ватикана.

В официальном сообщении Святого Престола говорится, что Папа Римский принял прошение об отставке, поданное Тадеушем Кондрусевичем, в соответствии каноном 401 §1Кодекса каноничного права. Одновременно принято решение о назначении апостольским администратором епископа Казимира Великосельца.

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

22 декабря, апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.

24 декабря Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь.

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