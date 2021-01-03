Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича

Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича21
- 3.01.2021, 14:44
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Ватикан назначил апостольским администратором в Беларуси епископа Казимира Великосельца.
Архиепископ Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию, сообщается на сайте радио Ватикана.
В официальном сообщении Святого Престола говорится, что Папа Римский принял прошение об отставке, поданное Тадеушем Кондрусевичем, в соответствии каноном 401 §1Кодекса каноничного права. Одновременно принято решение о назначении апостольским администратором епископа Казимира Великосельца.
31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.
Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».
22 декабря, апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.
24 декабря Тадеуш Кондрусевич вернулся в Беларусь.