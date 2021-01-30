Почти $2000 на каждого белоруса: внешний долг рекордно вырос 1 30.01.2021, 11:59

Такие темпы входят в тройку самых больших приростов госдолга за последние 10 лет.

Госдолг Беларуси прибавил по итогам 2020 года $1,4 млрд. Об этом сообщает myfin.by со ссылкой на Министрество финансов Беларуси. Такие темпы увеличения входят в тройку самых больших приростов госдолга за последние 10 лет.

Напомним, в 2017-м госдолг Беларуси вырос на $3,1 млрд, а в 2011-м – на $2,29 млрд. Показываем, как менялся госдолг Беларуси за последние годы.

Бурный рост госдолга пришелся на 2006-2010 годы, когда белорусская экономика активно набирала как российские кредиты, так и кредиты международных финансовых институтов.

После ряда девальваций и финансовых кризисов, одалживать нашей стране стало сложнее, поэтому госдолг рос менее быстрыми темпами. Однако за последние 5 лет рост госдолга снова ускорился. В период с 2016 по 2020 госдолг вырос на $5,6 млрд. Это в два раза больше, чем за предыдущие 5 лет.

Сегодня в среднем на каждого белоруса приходится $1980 внешнего госдолга. Интересно, что пик выплат (более $5 млрд) по госдолгу пришелся на 2014 год, когда происходила очередная девальвация белорусского рубля. В 2020 году Беларусь потратила $2,4 млрд на обслуживание внешнего госдолга.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».