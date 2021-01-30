Дворец Путина: обнародовано видео 2011 года, опровергающее версию Кремля о «недостроенном отеле» 4 30.01.2021, 13:03

3,870

Важная деталь указывает на государственный характер объекта.

В Сети опубликовали видео дворца президента РФ Владимира Путина в Геленджике, которое опровергает версию Кремля о «недостроенном апарт-отеле», сообщает nv.ua.

Как утверждает российская пропаганда, его здание якобы только строится и ничего из того, о чем рассказывалось в расследовании ФБК, там нет и никогда не было.

«Парадный вход без ворот. Их здесь просто нет. Никакой вам копии царского орла с короной с Зимнего дворца… Все находится на нулевом этапе строительства», — рассказал побывавший там главред Mash Максим Иксанов.

В то же время, обнародованное видео от 2011 свидетельствует о том, что ворота с золоченным двуглавым орлом там все же были, однако их демонтировали.

Согласно расследованию ФБК, на мысе Идокопас в Краснодарском крае у Путина есть роскошная резиденция стоимостью в миллиард долларов, строительство которой через ряд коррупционных схем финансировали российские олигархи.

Фильм о дворце в Геленджике был опубликован 19 января и уже собрал на YouTube более 100 млн просмотров.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».