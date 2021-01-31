В Москве проходит массовое шествие по Садовому кольцу

В Москве проходит массовое шествие по Садовому кольцу1
- 31.01.2021, 13:17
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Россия будет свободной!
Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.
В Москве проходит массовое шествие от Красных ворот по Садовому кольцу в сторону Курской, сообщает «Новая газета» в Twitter.
Россия будет свободной!
Москва, шествие от Красных ворот по Садовому кольцу в сторону Курской.— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021
Видео: Ирина Воробьева / «Новая» pic.twitter.com/rS1AGR5kKQ