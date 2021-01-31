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В Москве проходит массовое шествие по Садовому кольцу

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  • 31.01.2021, 13:17
  • 2,150
В Москве проходит массовое шествие по Садовому кольцу

Россия будет свободной!

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

В Москве проходит массовое шествие от Красных ворот по Садовому кольцу в сторону Курской, сообщает «Новая газета» в Twitter.

Россия будет свободной!

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