В Москве проходит массовое шествие по Садовому кольцу 1 31.01.2021, 13:17

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Россия будет свободной!

Сегодня в 142 российских городах проходят акции в поддержку Алексея Навального.

В Москве проходит массовое шествие от Красных ворот по Садовому кольцу в сторону Курской, сообщает «Новая газета» в Twitter.

Россия будет свободной!

Москва, шествие от Красных ворот по Садовому кольцу в сторону Курской.



Видео: Ирина Воробьева / «Новая» pic.twitter.com/rS1AGR5kKQ — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 31, 2021

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