Медики выяснили, как быстро прививка от COVID-19 начинает защищать от болезни 6.01.2021, 8:13

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Было исследовано действие одной из недавно одобренных вакцин с эффективностью в 95%.

Вакцина против коронавируса на основе мРНК начинает защищать от COVID-19 через две недели после получения первой дозы. К такому выводу пришли авторы масштабных клинических испытаний.

Как пишет Nature, речь идет об исследовании вакцины, созданной компанией Moderna, которую 18 декабря одобрило Управление по продовольствию и медикаментам США.

Вскоре после решения американских регуляторов, ученые Линдси Байден и Хана Эль Сали вместе с коллегами опубликовали выводы испытания вакцины в ходе масштабных клинических исследований. В них приняли участие 30 тысяч добровольцев. Половина из них получила две дозы плацебо, а половина - две дозы вакцины. Перерыв между уколами длился 28 дней.

Ученые установили, что вакцина на 94% эффективно предотвращает появление симптомов COCID-19. А предыдущие анализы указали на то, что одна доза вакцины может дать некоторую защиту от начала бессимптомного течения болезни. За время испытаний у 30 пациентов появились тяжелые симптомы COVID-19. Но все они получили плацебо.

Примерно у половины добровольцев, которым сделали прививку, жаловались на побочные действия, такие как головная боль. Такие эффекты появлялись после второго укола. Но серьезных побочных действий почти не было выявлено.

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