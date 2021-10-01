Появился языковой онлайн-клуб для тех, кто до сих пор стесняется начать говорить по-белорусски 1 1.10.2021, 18:54

Первые встречи «Вольнай мовы» назначены на 1 октября.

Создатель проекта, историк и общественный активист Тимофей Акудович рассказал о пользе от платформы, где могут на час встретиться совершенно незнакомые люди, сообщает «Белсат».

«Проект “Вольная мова” – это попытка свести между собой активных белорусскоязычных людей с людьми, которые бы хотели по-белорусски научиться говорить», – объясняет Тимофей.

Идея возникла еще в прошлом году и зрела почти год. А активная часть создания проекта заняла всего несколько месяцев.

«Во многих дворовых чатах было видно, что люди на волне всех этих эмоций просят белорусскоязычные встречи, хотят начать говорить по-белорусски. И это было очень заметно. И офлайновые встречи просили, и онлайновые. И появилась идея, что можно сделать какой-то пункт сбора для всех этих людей», – вспоминает создатель проекта.

По мнению Акудовича, языковые курсы – это другой формат, в основном об изучении, а людям очень не хватает именно языковой практики:

«Большинство белорусов белорусский язык пассивно знает. И нужно выйти на активный уровень – начать говорить. Поэтому нужно было создать место, где активные белорусскоязычные люди готовы делиться языком, назначают встречи и общаются».

Собрать группу для проекта удалось довольно быстро: за 2 месяца откликнулись заинтересованные люди, согласившиеся вести языковые встречи.

«Если человек захотел поучаствовать в беседе и у него есть немного свободного времени вечером или днем, он может развернуть нашу сеть встреч и выбрать беседу, которая ему интересна. Регистрируется на встречу, и ему приходит ссылка, по которой можно будет присоединиться к разговору. Ведущий будет задавать тон разговора, рассказывать свою историю, а все остальные по очереди или в формате дискуссии высказываются. Для нас важно, чтобы это не превращалось в урок белорусского языка. Ведущий не поправляет каждую мелкую ошибку, и все терпеливо ждут, пока человек подбирает слова, потихоньку говорит. Исправляются только самые очевидные ошибки», – отмечает Тимофей.

Таким образом человек попадает в дружескую атмосферу, где модератор просто следит, чтобы разговор не превратился в базар или ее участники не начали спорить.

«Для нас очень существенная атмосфера уюта, чтобы человек мог спокойно начать разговаривать, рассказать по-белорусски свою историю», – подчеркнул Акудович.

Разговор рассчитан на час, присоединиться к нему могут 6 участников и один модератор. Темы разнообразны: суперспособности, гастрономические предпочтения, путешествия, любовь, котики и прочее. Политику в отдельную тему не выносили специально.

«Мы не планируем ставить такой темы для разговоров, но, очевидно, не будем цензурировать самих разговоров. И если во время дискуссии будут какие-то политические высказывания, никто там особо отслеживать или ограничивать не будет. Здесь, скорее, другой вопрос, что людям о политике трудно говорить спокойно. Я подозреваю, что они будут на русский переходить на эмоциях. Помимо вопросов безопасности, это не очень хорошая тема, на нее будет сложно говорить людям, которые только учатся разговаривать. По крайней мере мне так кажется», – объясняет создатель проекта.

Тимофей Акудович отметил, что программа направлена на всех белорусов мира, так как сейчас большую потребность в языковой практике имеют не только жители Беларуси, но и большое количество людей из диаспор, для которых белорусский язык просто не может быть ежедневным языком коммуникации:

«На встрече можно попасть на белорусов из Австралии, Польши, Буда-Кошелево, из-под Вилейки и вместе обсуждать какие-то совместные истории. Белорусы сейчас везде, по всему миру хотят научиться говорить по-белорусски. Время такое. И мы попытаемся дать им такой инструмент».

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