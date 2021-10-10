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Как выглядит человек с самым длинным носом в мире: фотофакт

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  • 10.10.2021, 11:09
  • 5,120
Как выглядит человек с самым длинным носом в мире: фотофакт
Фото: Getty Images

Житель Турции держит рекорд уже 11 лет.

Нос жителя Турции Мехмета Озюрека имеет 8,8 см от переносицы до кончика. Он в течении 11 лет признается как самый длинный в мире. Об этом пишет Mirror.

Книга рекордов Гиннеса опубликовала подтверждение, что рекорд от 2010 года в 2021 году еще не побит.

Согласно Книге рекордов, обладатель самого длинного носа в истории жил в английском Йоркшире в XVIII веке и имел нос 19 см.

Фото: Getty Images
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