Как выглядит человек с самым длинным носом в мире: фотофакт 2 10.10.2021, 11:09

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Фото: Getty Images

Житель Турции держит рекорд уже 11 лет.

Нос жителя Турции Мехмета Озюрека имеет 8,8 см от переносицы до кончика. Он в течении 11 лет признается как самый длинный в мире. Об этом пишет Mirror.

Книга рекордов Гиннеса опубликовала подтверждение, что рекорд от 2010 года в 2021 году еще не побит.

Согласно Книге рекордов, обладатель самого длинного носа в истории жил в английском Йоркшире в XVIII веке и имел нос 19 см.

Фото: Getty Images

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