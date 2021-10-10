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Врачи рассказали о полезных свойствах водки

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  • 10.10.2021, 22:28
  • 16,234
Врачи рассказали о полезных свойствах водки

Однако речь идет не об употреблении алкогольного напитка.

Водка является одним из средств лечения остеохондроза. С помощью компрессов с водкой во время обострения болезни можно снять отеки и «согреть» больную область, что снизит болевые ощущения, рассказали врачи.

Как добавили медики, наложить компресс из водки и меда нужно на больное место. Затем сверху укрыть целлофаном и теплым шарфом. Держать компресс необходимо не менее двух часов.

Остеохондроз может появиться из-за малой подвижности организма, неудобной позы при работе и сне. Употребление вредной пищи и неправильное выполнение упражнений только усугубит ситуацию, добавляет сайт «Медикфорум».

Чаще всего люди с таким диагнозом испытывают боли в спине, шее, также неприятные ощущения могут переходить в руки и плечи. Для облегчения течения болезни медики советуют отказаться от курения и употребления алкоголя.

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