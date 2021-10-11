Франция стала чемпионом Лиги наций 11.10.2021, 7:30

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Фото: REUTERS

В матче за третье место в Лиге наций сборная Италии одолела в Турине Бельгию.

Сборная Франции драматично одолела в финале Испанию со счетом 2:1 и выиграла Лигу наций.

До перерыва зрители не увидели особых моментов.

После перерыва игра стала живее, и уже на исходе часа игры с лишним Испанию спасла перекладина после удара Бензема.

Тем не менее, «Фурия Роха» добилась своего уже на следующей минуте, когда Оярсабаль выиграл борьбу у Упамекано и отправил мяч в угол ворот.

Франции, однако, хватило двух оборотов секундной стрелки, чтобы восстановить равновесие. Это Бензема получил пас от Мбаппе, расшатал защитника и закрутил снаряд в дальний угол.

На 80-й минуте действующий чемпион мира и вовсе вышел вперед после того, как Мбаппе технично разобрался с голкипером соперника и попал точно в сетку ворот.

В итоге Франция довела дело до победы в финале и турнире в целом.

Испания — Франция 1:2

Голы: Оярсабаль, 64 — Бензема, 66, Мбаппе, 80

В матче за третье место в Лиге наций сборная Италии одолела в Турине Бельгию.

Италия – Бельгия Бельгия 2:1

Голы:

1:0 – 46 Барелла, 2:0 – 65, пенальти Берарди, 2:1 – 86 де Кетеларе.

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