Что делал в Минске дядя сирийского диктатора Асада? 12.10.2021, 12:15

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Рифат аль-Асад

Его пребывание в столице белорусские власти старались сохранить в тайне.

Издание The New Arab опубликовало материал о бывшем вице-президенте Сирии Рифате аль-Асаде – родном дяде диктатора Башара аль-Асада, который в июле этого года прибыл в Минск, а в начале октября отправился в Дамаск.

Что такое The New Arab? Это известное панарабское издание, штаб-квартира которого располагается в Лондоне, а сам еженедельник является частью сети Al Araby, принадлежащей катарскому медиахолдингу Fadaat Media, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

Кто такой Рифат аль-Асад? Это одна из самых противоречивых фигур сирийской политики последних десятилетий. После прихода к власти его старшего брата Хафеза Рифат стал правой рукой диктатора и сыграл активную роль в кровавом подавлении исламистского восстания в Хаме в 1982 году. Год спустя он попытался совершить переворот, который закончился неудачей, и отправился в почетную ссылку в Лондон, а затем в Париж. После начала гражданской войны в Сирии Рифат выступил против племянника Башара, но довольно быстро отошел от политики, а в 2021 окончательно перешел на сторону сегодняшнего сирийского руководства.

Еще в июне 2020 года парижский суд приговорил Рифата аль-Асада к четырем годам тюрьмы за отмывание денег, финансовые махинации и прочие проступки. В сентябре 2021 апелляционный суд подтвердил этот приговор, но 84-летний аль-Асад не захотел провести остаток лет в тюрьме и заблаговременно перебрался в Беларусь.

Что сириец делал в Минске? Источники из окружения Рифата сообщили The New Arab, что аль-Асад прибыл в Беларусь без средств к существованию и по приглашению «сирийский друзей». Именно в Беларуси его якобы охватила непреодолимая тоска по родине, на которой он не был почти 40 лет, и Рифат улетел в Дамаск.

Серьезно относится к этой версии не следует: официальный Минск поддерживает тесные связи с режимом Башара аль-Асада, а дядя сирийского диктатора, по всей видимости, получил гарантии, что из Беларуси выдан во Францию не будет. Решение о его приеме принималось наверняка на самом высоком уровне, а само пребывание в Минске успешно хранилось в тайне. Лукашенко оказал таким образом личную услугу Башару аль-Асаду, который смилостивился над опальным родственником. Беларусь же в очередной раз стала перевалочным пунктом для сомнительных политиков с преступным шлейфом.

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