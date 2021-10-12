Глава Минобороны Польши: На польско-белорусской границе будут построены укрепления 2 12.10.2021, 13:46

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Мариуш Блащак

Фото: East News

За минувшие сутки было зафиксировано 605 попыток пересечения польско-белорусской границы.

Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак анонсировал создание закона, в соответствии с которым на польско-белорусской границе будут построены укрепления. Оно должно остановить растущее миграционное давление, передает «Польское радио».

Министр Мариуш Блащак заявил, что Польша намерена воспользоваться венгерским опытом, вынесенным из миграционного кризиса 2015 года.

«Создается закон, на основании которого будет построен постоянный инженерный брандмауэр. Мы готовимся к ограждению границы. Мы воспользуемся венгерским опытом. Венгрия построила забор на границе с Сербией. Это не так-то просто, принимая во внимание различные правовые регуляции, но мы воспользуемся их опытом. Закон разрабатывается», - сказал он.

Подготовкой законопроекта занимается Министерство внутренних дел и администрации Польши.

Мариуш Блащак подчеркнул, что существующее ограждение между Польшей и Беларусью эффективно минимизирует приток мигрантов.

Глава Минобороны также сообщил, что на польско-белорусской границе будет увеличено количество военнослужащих, которые ежедневно оказывают поддержку пограничникам. В настоящее время там находятся 3 тысячи военнослужащих. При необходимости их количество может быть удвоено.

Пограничная служба Польши сообщила, что за минувшие сутки было зафиксировано 605 попыток пересечения польско-белорусской границы. Пограничники задержали 13 нелегальных мигрантов, граждан Ирака, а остальные попытки были предотвращены.

Пресс-секретарь Пограничной службы Анна Михальская сообщила, что за пособничество были задержаны восемь человек. Она добавила, что только с начала этого месяца было зафиксировано более 6 тысяч незаконных пересечений границы Беларуси с Польшей.

B понедельник Мариуш Блащак встретился в Будапеште с министрами иностранных дел стран Вышеградской группы и Египта. Среди тем переговоров была и миграция. Во вторник премьер-министры и президент Египта также будут обсуждать этот вопрос.

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