закрыть
13 октября 2021, среда, 12:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В разгар 4-й волны COVID-19 власти Гомеля озабочены ремонтом памятника Ленину

10
  • 13.10.2021, 11:26
  • 1,712
В разгар 4-й волны COVID-19 власти Гомеля озабочены ремонтом памятника Ленину

На ремонт памятника планируют потратить почти $14 тысяч.

В плане закупок, опубликованном Гомельским горисполкомом, среди прочих есть выбор подрядной организации на выполнение текущего ремонта памятника Ленину, расположенного в сквере у кинотеатра «Мир», пишет телеграм-канал «Флагшток».

Новая мощная волна коронавируса в стране и городе не помешала 7 октября переутвердить план закупок, оставив данный пункт.

В то время, как в области объявляют сборы средств на кислородные установки, на ремонт памятника большевику планируют потратить 34305,45 рублей (почти 14 тыс. $) бюджетных средств Гомеля и средств внебюджетных фондов.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко
Провинциальные анекдоты времен большого взлета
Провинциальные анекдоты времен большого взлета Владимир Халип
Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников
Муратов – лучший
Муратов – лучший Ирина Халип