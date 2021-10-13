В разгар 4-й волны COVID-19 власти Гомеля озабочены ремонтом памятника Ленину 10 13.10.2021, 11:26

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На ремонт памятника планируют потратить почти $14 тысяч.

В плане закупок, опубликованном Гомельским горисполкомом, среди прочих есть выбор подрядной организации на выполнение текущего ремонта памятника Ленину, расположенного в сквере у кинотеатра «Мир», пишет телеграм-канал «Флагшток».

Новая мощная волна коронавируса в стране и городе не помешала 7 октября переутвердить план закупок, оставив данный пункт.

В то время, как в области объявляют сборы средств на кислородные установки, на ремонт памятника большевику планируют потратить 34305,45 рублей (почти 14 тыс. $) бюджетных средств Гомеля и средств внебюджетных фондов.

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