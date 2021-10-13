На проспекте Независимости в Минске произошла серьезная авария

На проспекте Независимости в Минске произошла серьезная авария1
- 13.10.2021, 13:20
- 5,782
Движение затруднено.
Серьезная авария произошла днем 13 октября на проспекте Независимости, сообщили zerkalo.io читатели.
По информации очевидцев, в районе парка Челюскинцев столкнулись несколько авто, после чего маршрутка врезалась в столб. На месте происшествие работают спасатели и медики. Информации о пострадавших пока нет.
В районе ДТП в обоих направлениях образовался затор.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.