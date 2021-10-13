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На проспекте Независимости в Минске произошла серьезная авария

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  • 13.10.2021, 13:20
  • 5,782
На проспекте Независимости в Минске произошла серьезная авария

Движение затруднено.

Серьезная авария произошла днем 13 октября на проспекте Независимости, сообщили zerkalo.io читатели.

По информации очевидцев, в районе парка Челюскинцев столкнулись несколько авто, после чего маршрутка врезалась в столб. На месте происшествие работают спасатели и медики. Информации о пострадавших пока нет.

В районе ДТП в обоих направлениях образовался затор.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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