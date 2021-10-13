Россияне надолго останутся без американских виз 13.10.2021, 15:10

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Позиция США остается твердой.

Переговоры с США о возвращении к нормальной работе посольств после массового изгнания дипломатов закончились безрезультатно, сообщил «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Консультации с замгоссекретаря США Викторией Нуланд, прилетевшей в Москву 11 октября, по словам Рябкова, прошли «напрямую и вполне откровенно», но прогресса не принесли.

«Те сюжеты - визы, условия функционирования диппредставительств, ротация дипперсонала, в целом нормализация деятельности загранучреждений России в США и США в России - скорее сохраняют в себе значительный кризисный потенциал, и нельзя исключать, что возможны на этих направлениях некоторые дальнейшие обострения», - предупредил замминистра.

Он добавил, что эти угрозы были «прямо» высказаны «американским коллегам».

Встречи Нуланд с российскими официальными лицами были «полезными», заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге.

Он подчеркнул, что позиция США по кадровому обеспечению американских представительств в России остается твердой.

«Мы ожидаем паритета в численности персонала и взаимности в отношении виз. Должна быть справедливость, должна быть гибкость с российской стороны, если мы хотим достичь справедливого соглашения, и это именно то, чего мы добиваемся», - цитирует Прайса Reuters.

Он добавил, что переговоры продолжатся на более низком уровне, и Вашингтон продолжит добиваться «надлежаще укомплектованного посольства в Москве».

В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании списка «недружественных стран», которым будет ограничена возможность нанимать на работу в посольства граждан РФ. В перечень вошли США, в результате чего дипмиссия была вынуждена сократить штат работников вчетверо и прекратила выдачу неиммиграционных виз россиянам.

У России в США - около 400 дипломатов, но большая их часть - это сотрудники представительства при ООН.

В сентябре группа сенаторов обратилась с администрации Джо Байдена с предложением выслать 300 россиян, чтобы ликвидировать дипломатический диспаритет.

МИД России пригрозил Вашингтону ответными мерами вплоть до полного закрытия американских загранучреждений в России.

«Они должны осознавать, что ответственность за это будет лежать на них», - заявили в ведомстве.

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