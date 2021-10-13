В Литве повысили минимальную зарплату до 730 евро

В Литве повысили минимальную зарплату до 730 евро1
- 13.10.2021, 16:20
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Минимальная почасовая оплата вырастет с 3,93 до 4,47 евро.
Правительство Литвы в среду утвердило повышение минимальной месячной зарплаты (ММЗ) с января 2022 года на 88 евро (почти на 14%) – с 642 до 730 евро, пишет Delfi.
После уплаты налогов минималка составит 518 евро "на руки". Минимальная почасовая оплата труда вырастет с 3,93 до 4,47 евро.
Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене говорила, что это будет одно из наиболее значительных повышений минималки за десять лет.
По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, повысить ММЗ позволяет хорошая ситуация в хозяйстве страны, благоприятные прогнозы на следующий год и хорошие сборы доходов в госбюджет.
Трудовой кодекс предусматривает, что минималку можно платить только за неквалифицированную работу.