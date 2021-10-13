Ученые рассказали, когда люди начали употреблять табак 2 13.10.2021, 19:54

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Возможно, употребление этого растения возникло по религиозным мотивам.

Традиция курить и жевать листья табака возникла, как известно, у коренных народов Америки, а после открытия континента распространилась по миру. Предыдущие исследования показали, что употребление табака началось примерно 3300 лет назад — именно так датировали находки табачных трубок со следами растения с юго-востока США, пишет Naked science.

Ученые из группы дальневосточных антропологических исследований и Археологического центра Кроу-Каньон (США) провели раскопки на археологической стоянке Вишбоун в пустыне Большого Соленого озера в штате Юта, неподалеку от Солт-Лейк-Сити. Там они нашли рукотворный очаг для костра, а поблизости обнаружили наконечники каменных копий, кости птиц и — самое главное — обугленные семена различных растений, в том числе дикорастущего табака.

Удалось установить их датировку: около 12 300 лет. Значит, люди стали употреблять табак во времена, когда по земле еще бродили мамонты, окончательно исчезнувшие около 10 тысяч лет назад. Как отмечают исследователи, табак не рос в изученной ими местности. Получается, древние индейцы собрали его за несколько километров оттуда и принесли.

Растение явно не могло служить хорошим топливом для костра. Авторы, опубликовавшие свою статью в журнале Nature Human Behavior, считают, что табак был принесен с какой-то иной целью. Ученые полагают, что древние индейцы жевали его, а семена выплевывали. Возможно, употребление этого растения возникло по религиозным мотивам с целью достигнуть измененного состояния сознания.

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