Сразу семь футболистов и два тренера «Энергетика-БГУ» заразились коронавирусом 13.10.2021, 22:45

Они не сыграют с брестским «Динамо».

Семеро игроков и два тренера "Энергетика"-БГУ, в том числе наставник команды Владимир Белявский, сдали положительные тесты на коронавирус.

Все они будут вынуждены пропустить матч с брестским "Динамо" в рамках 26-го тура высшей лиги, который пройдет 17 октября.

После пройденного тестирования, проведенного в понедельник после утренней тренировки команды в Минске, было установлено, что тренеры команды Владимир Белявский и Сергей Омельянчук, а также футболисты Артем Макавчик, Айк Мусаханян, Алексей Лаврик, Максим Омельянчук, Александр Булычев, Бобир Абдихоликов и Шахзодбек Убайдуллаев были инфицированы вирусом COVID-19.

В соответствии с медицинскими правилами и протоколами УЕФА они покинули тренировочную базу сразу после получения результатов и продолжили свое пребывание уже в домашней изоляции.

Все игроки и профессиональный персонал команды получили отрицательные результаты в дальнейших тестах, так что оставшиеся члены нашей команды доступны для игры против бресткого "Динамо".

А мы напоминаем всем, что с 9 октября введен обязательный масочный режим, — говорится в сообщении пресс-службы "Энергетика"-БГУ.

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