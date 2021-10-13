Сразу семь футболистов и два тренера «Энергетика-БГУ» заразились коронавирусом
- 13.10.2021, 22:45
Они не сыграют с брестским «Динамо».
Семеро игроков и два тренера "Энергетика"-БГУ, в том числе наставник команды Владимир Белявский, сдали положительные тесты на коронавирус.
Все они будут вынуждены пропустить матч с брестским "Динамо" в рамках 26-го тура высшей лиги, который пройдет 17 октября.
После пройденного тестирования, проведенного в понедельник после утренней тренировки команды в Минске, было установлено, что тренеры команды Владимир Белявский и Сергей Омельянчук, а также футболисты Артем Макавчик, Айк Мусаханян, Алексей Лаврик, Максим Омельянчук, Александр Булычев, Бобир Абдихоликов и Шахзодбек Убайдуллаев были инфицированы вирусом COVID-19.
В соответствии с медицинскими правилами и протоколами УЕФА они покинули тренировочную базу сразу после получения результатов и продолжили свое пребывание уже в домашней изоляции.
Все игроки и профессиональный персонал команды получили отрицательные результаты в дальнейших тестах, так что оставшиеся члены нашей команды доступны для игры против бресткого "Динамо".
А мы напоминаем всем, что с 9 октября введен обязательный масочный режим, — говорится в сообщении пресс-службы "Энергетика"-БГУ.