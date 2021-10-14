Как выглядит реальность белорусских регионов 1 14.10.2021, 12:10

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Люди сталкиваются с разбитыми дорогами и отсутствием освещения.

Свой каждодневный быт и «уют» описывают подписчики телеграм-канала «Беларусь за МКАДом»:

«Гомельский район, деревня Головинцы, улица Речная, улица Радужная и все улицы в этом районе одна лучше другой. Обращаться в сельский «совет» уже устали, все безрезультатно, председатель «совета» никак не реагирует на обращения граждан!

Рядом находится школа, которая работает в две смены, местность не освещённая, дети возвращаются поздним вечером «на ощупь», да ещё и после дождей огромные лужи, которые обойти и объехать уже негде!»

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