«Только в одной клинике умирает по 10-15 человек в сутки, а нам говорят про 10-15 по стране» 10 15.10.2021, 13:57

4,934

Белорусские врачи рассказывают о правду о масштабах COVID-19 в стране и призывают вакцинироваться.

Специалисты уверены, что основная причина катасрофической ситуации с COVID-19 в Беларуси — отсутствие реальной статистики и правды.

— Положительных результатов ПЦР сейчас регистрируется только по Минску около 4 тысяч в сутки. Это достоверные данные, полученные из надежных источников, которым я доверяю, — заявила в эфире «Еврорадио» бывшая врач-фармаколог 6 ГКБ Минска Ольга Садовская. — При этом мы видим, что официальная статистика дает чуть больше 2 тысяч по всей стране.

Не понимаю, почему в Беларуси боятся говорить открыто о цифрах смертности, о том, что только в одной клинике умирает по 10-15 человек в сутки, а нам говорят про 10-15 человек по всей республике?

Доктор уверена, что именно сокрытие реальной информации стало главной причиной провальной кампании вакцинации.

— Если говорить правду, люди поймут, что это тяжелое и страшное заболевание, что оно действительно опасно, начнут носить маски, прививаться. Белорусы не доверяют официальной статистике, понимают, что цифры ложные, но опасности все равно в полной мере не осознают.

Вакцинация в Беларуси провалена — это факт. Мы должны это признать, потому что прошло больше чем полгода с начала вакцинации, и уже пора ревакцинировать тех, кто вакцинировался в январе-феврале, а у нас только около 20% получили первую дозу.

Основная причина — это отсутствие реальной статистики и отсутствие правды. Правдивая информация увеличила бы тревожность по отношению к собственному здоровью.

Я помню, мы видели страшные кадры из Италии, когда врачи плакали от того, что им приходится выбирать, кому предоставить аппарат ИВЛ — молодому человеку или пожилому. Мы боялись, что окажемся в такой же ситуации — и мы в ней сейчас оказались. Сейчас приходится выбирать, кого лечить.

Но в Европе это все было открыто, мы видели эти кадры, их никто не скрывал. У нас информации нет, у нас хладнокровно пакуют трупы в пакеты, вывозят пачками и молчат. Это очень жестоко по отношению к своему населению.

Я думаю, что, возможно, штрафы за отсутствие маски, которые будут бить непосредственно по кошельку белоруса, возымеют место. Но ведь масочный режим у нас вводился еще в ноябре прошлого года и его никто не отменял. Вообще, все это надо было делать раньше, — говорит доктор.

Она считает «Спутник» эффективной вакциной.

— Я должна сказать, что те вакцины, которые есть в Беларуси, они на самом деле хорошие. Они доказали свою эффективность в клинических исследованиях.

Я сама прививалась «Спутником», у меня были небольшие побочные явления, лихорадка, но я не болела полгода и сейчас планирую сделать ревакцинацию.

Нужно проводить больше обычных разъяснительных бесед, социальных рекламных кампаний о том, что эти вакцины работают, — полагает врач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».