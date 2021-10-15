Власти хотят повторения «тунеядских» протестов? 5 15.10.2021, 22:35

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Почти 25 тысяч минчан получат повышенные платежки за жилищно-коммунальные услуги.

Почти 25 тысяч минчан получат тунеядские платежки за жилищно-коммунальные услуги. Городские власти уже передали информацию о таких плательщиках в Единый расчетно-справочный центр. Им насчитают платежи по экономически обоснованным тарифам за отопление и горячую воду. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

На третий квартал в филиале «Единый расчетно-справочный центр Минска» центра информационных технологий Мингорисполкома районные администрации города предоставили информацию по 24 930 минчанам, которым будут выставлять счета по экономически обоснованным тарифам за централизованное горячее водоснабжение и отопление.

Речь идет про тех, кого включили в базу не занятых в экономике и у кого есть в собственности жилье. Им пришлют за октябрь, ноябрь и декабрь жировки со счетами по полным тарифам.

Напомним, в 2017 году декрет о «тунеядцах» вызвал массовые протесты по всей Беларуси. Тогда власти были вынуждены заморозить этот закон.

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