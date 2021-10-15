закрыть
15 октября 2021, пятница, 23:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Власти хотят повторения «тунеядских» протестов?

5
  • 15.10.2021, 22:35
  • 2,932
Власти хотят повторения «тунеядских» протестов?

Почти 25 тысяч минчан получат повышенные платежки за жилищно-коммунальные услуги.

Почти 25 тысяч минчан получат тунеядские платежки за жилищно-коммунальные услуги. Городские власти уже передали информацию о таких плательщиках в Единый расчетно-справочный центр. Им насчитают платежи по экономически обоснованным тарифам за отопление и горячую воду. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

На третий квартал в филиале «Единый расчетно-справочный центр Минска» центра информационных технологий Мингорисполкома районные администрации города предоставили информацию по 24 930 минчанам, которым будут выставлять счета по экономически обоснованным тарифам за централизованное горячее водоснабжение и отопление.

Речь идет про тех, кого включили в базу не занятых в экономике и у кого есть в собственности жилье. Им пришлют за октябрь, ноябрь и декабрь жировки со счетами по полным тарифам.

Напомним, в 2017 году декрет о «тунеядцах» вызвал массовые протесты по всей Беларуси. Тогда власти были вынуждены заморозить этот закон.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Маска и забастовка
Маска и забастовка Ирина Халип
Лукашенко не продержится и двух недель
Лукашенко не продержится и двух недель Сергей Дылевский
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим
«Нужно только поднажать»: обращение стачкома «Гроднопромстроя» к рабочим Юлия Сливко
Провинциальные анекдоты времен большого взлета
Провинциальные анекдоты времен большого взлета Владимир Халип