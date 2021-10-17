Топ известных журналистов, которые отвернулись от Лукашенко 17.10.2021, 13:24

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От Гордона до Венедиктова.

События августа 2020 года полностью изменили отношение к Александру Лукашенко в Беларуси и мире. Будучи в шоке от увиденного, поменяли свою позицию и многие журналисты, которые до этого неплохо общались с правителем и брали у него комплиментарные интервью.

Наверняка, Лукашенко было неприятно. Недавно его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала, что в августе 2020 года «Лукашенко предавали люди (я могу об этом говорить, я это знаю), для которых было очень и очень немало сделано им лично, которых он очень хорошо знал».

«Салідарнасць» перечисляет известных журналистов, с которыми в прошлом общался Лукашенко и которые отвернулись от него.

Дмитрий Семченко

Журналист много лет работал на ОНТ и в президентском пуле. В августе 2020 года он уволился с телеканала, а затем опубликовал в Instagram эмоциональный пост, в котором объяснил причины своего ухода несогласием с беспрецедентной жестокостью силовиков.

Вскоре Семченко был задержан и осужден на 15 суток ареста.

В конце прошлого года стало известно, что журналист устроился пресс-секретарем в компанию «Белагро», которая занимается продажей сельхозтехники и запчастей.

Максим Шевченко

На День Независимости-2020 правитель «случайно» встретил российского журналиста на улице в Минске. Лукашенко тепло пообщался с Шевченко, а затем тот отправился в Брест, где раскритиковал соперников правителя на президентских выборах за идею приватизации.

Однако дальнейшее поведение Шевченко и его высказывания должны были стать для правителя шоком. Известный российский журналист стал жестко критиковать Лукашенко и продолжает делать это до сих пор.

На недавних выборах в Госдуму как лидер Российской партии свободы и справедливости Шевченко в эфире «Первого канала» призвал правителя Беларуси немедленно освободить политзаключенных, а российский МИД – надавить на него.

Дмитрий Гордон

За несколько дней до президентских выборов-2020 известный украинский журналист взял у Лукашенко комплиментарное интервью. Но затем Гордон стал последовательно критиковать правителя Беларуси за фальсификацию результатов президентских выборов и насилие против мирных граждан.

Это так задело Лукашенко, что спустя год он назвал интервьюера «мерзавцем»: «Надо этого Гордона посадить в следственный изолятор… Как за что? За болтовню».

В ответ журналист заочно ответил Лукашенко фразой Путина: «Кто как обзывается, тот так и называется». Гордон объяснился:

– Я не мог тогда даже предположить, что пройдет несколько дней, и вы, не выиграв эти президентские выборы, решите узурпировать власть. Более того, решите варварски бороться с собственным народом.

Владимир Сунгоркин

Глава российской «Комсомольской правды» в прошлом легко шел на сотрудничество с белорусскими властями, например, в 2006 году он согласился расстаться с главредом белорусского издания Юлией Слуцкой. После этого Сунгоркин лично брал у Лукашенко интервью.

Но летом 2020 года глава российской «Комсомольской правды» стал все больше критиковать правителя Беларуси. До августа он отмечал, что Лукашенко делает ошибку за ошибкой, а после 9 августа констатировал, что для него совершенно очевидно поражение правителя на выборах.

Когда белорусские власти наказали белорусскую «Комсомолку» за правдивые материалы в августе прошлого года и не только (газету отказались печатать и распространять), Сунгоркин уже не смог ничего сделать.

Алексей Венедиктов

Главред «Эха Москвы» неоднократно встречался с правителем Беларуси и делал с ним интервью. После 9 августа 2020 года Венедиктов жестко критиковал Лукашенко и считал его уходящей фигурой.

Летом этого года московский главред рассказал, что правитель Беларуси больше его не зовет на интервью в Минск:

– Очень недоволен информационной редакционной политикой «Эха». Считает, что… Ну, нельзя сказать, что я его предал. Я никогда не был. Но все-таки он ко мне относился как к журналисту, которому он дал интервью, а я вот его критикую. Но я и своего президента критикую с не меньшей страстью, я бы сказал так, когда считаю, что он не прав. Что ж мне чужих-то не критиковать? Это даже смешно.

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