Состояние Илона Маска превысило $230 миллиардов

Состояние Илона Маска превысило $230 миллиардов1
- 18.10.2021, 22:40
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Глава Tesla и SpaceX стал самым богатым человеком на планете.
Собственный капитал Илона Маска превысил $230 млрд. Акции SpaceX взлетели на 33% и проданы более чем на $100 млрд, передает телеканал «Известия».
Стоимость ценной бумаги достигла $560 за акцию. Компания заключила соглашение в том числе с новыми инвесторами.
Теперь бизнесмен стал самым богатым человеком на планете. Гендиректор Tesla обогнал основателя Amazon Джеффа Безоса.