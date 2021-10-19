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США намерены наказать «Газпром» за нарушение санкций

  • 19.10.2021, 19:42
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США намерены наказать «Газпром» за нарушение санкций

Министерство финансов США готово работать над этим с Конгрессом.

Министерство финансов США хочет привлечь «Газпром» к ответственности за нарушение американских санкций и готово работать над этим с Конгрессом, сказал на слушаниях в комитете по банковским, жилищным и городским делам Сената Конгресса США заместитель министра финансов Адевале Адейемо. Заявление замглавы ведомства о возможном наказании приводит ТАСС.

Один из сенаторов раскритиковал Минфин за отказ вводить санкции против оператора проекта трубопровода «Северный поток-2» — компании Nord Stream 2 AG, принадлежащей «Газпрому». «Мы привержены тому, чтобы работать с вами в этом комитете, чтобы привлечь “Газпром” к ответственности за его деятельность, которая нарушает наши санкции», — ответил Адейемо.

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