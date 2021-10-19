Белорусские футболисты массово болеют коронавирусом 1 19.10.2021, 22:56

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Футбольный чиновник призвал игроков вакцинироваться.

Заместитель председателя АБФФ Михаил Ботников рассказал о недостаточном уровне вакцинации среди футболистов, передает «Трибуна».

«Мы выступили с рекомендацией к клубам, чтобы они более активно провели работу и игроки сделали прививки. По статистике, мы видим, что основная масса кто болеет – это люди, которые не привиты. Чем скорее игроки сделают прививки, чем быстрее выработается иммунитет, тем больше они будут защищены и клубы не будут страдать.

Перед началом сезона федерация пошла на то, чтобы оплатить прививки и футболисты могли себя обезопасить. К сожалению, мы видим, что большинство игроков не выполнили наши рекомендации и не сделали прививки. Соответственно, сейчас мы пожинаем плоды. Есть всплеск инфекции и игроки начинают болеть», – сказал Ботников в эфире «Беларусь 5».

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