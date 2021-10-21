В России инфляция бьет рекорды девятую неделю подряд 2 21.10.2021, 9:41

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Главным эпицентром ценового взрыва стали овощные отделы супермаркетов.

Ртутный столб на инфляционном градуснике, торчащем из воспаленного тела российской экономики, продолжает стремиться вверх.

На последней отчетной неделе Росстату снова не удалось обнаружить предела роста индекса потребительских цен, который в этом году 16 раз переписал 5-летний рекорд, сообщает finanz.ru.

С 12 по 18 октября потребительская инфляция составила 0,26%, а годовой показатель разогнался до 7,78% - девятого подряд максимума с февраля 2016 года.

Продовольственная инфляция впервые с декабря-2015 стала двузначной (10,36%) после того, как за три недели продукты из корзины Росстата подорожали на 1,45% - в полтора раза больше, чем за весь сентябрь.

Вслед за «борщевым набором», обеспечивающим рацион наименее обеспеченных граждан, вверх устремились цены на самое доступное мясо - курятину. На 18 октября она подорожала на 29,54% в годовом выражении - вдвое больше, чем свинина (14,45%) и говядина (13,49%).

Гречка прибавила в цене 2,18% с начала октября, а относительного прошлого года подорожала на 18,03%.

Рост цен на яйца достиг 26,54% год к году, вермишель и мука стали дороже на 10,72% и 10,22% соответственно.

Главным эпицентром ценового взрыва, впрочем, остались овощные отделы супермаркетов, где ценники превышают прошлогодние на десятки процентов. Согласно Росстату, огурцы стоят на 51,75% дороже, чем год назад; помидоры - на 53,18%, картофель - на 71,06%, капуста - на 85,99%, морковь - на 37,72%.

Банк России ответит на новый виток инфляции дальнейшим ужесточением политики: большинство экономистов, опрошенных Bloomberg и Reuters, ждут повышения ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, до 7,25% годовых на заседании в пятницу. Денежный рынок закладывает в котировки уровни вплоть до 8% на горизонте полгода.

Цикл ужесточения от ЦБ уже стал самым резким с 2014 года, но он мало что может сделать против инфляции в «самых горячих» товарах, отмечает Максим Петроневич, старший экономист «Открытие Research».

Три четверти прироста цен приходится на мясо, мясопродукты, плодоовощную продукцию и легковые автомобили, а эти товары дорожают во всем мире. Причины - снижение урожая и дефицит полупроводников, указывает Петроневич.

Инфляция в октябре вплотную подберется к 8%, прогнозирует начальник центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Высокие темпы роста цен в ноябре-декабре прошлого года притормозят годовую инфляцию за счет статистического эффекта базы уже в ближайшие месяцы, что, впрочем, вряд ли утешит российских потребителей, потерявших за 7 лет десятую часть своих реальных располагаемых доходов.

Уже в прошлом году доля расходов на еду в семейных бюджетах оказалась на 10-летнем максимуме - более 38%, по расчетам РАНХиГС. В этом же растущие цены не оставили потребителям почти ничего для сбережений. По расчетам ING, люди откладывают лишь 1% своих денежных доходов - минимальную долю с 2014 года.

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