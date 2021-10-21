От перемены мест слагаемых сумма не меняется 2 21.10.2021, 14:54

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Разозленных рабочих Мозырского НПЗ полумерами не успокоить.

12 октября был последним рабочим днем у главного идеолога и заместителя генерального директора по персоналу и соцразвитию Мозырского НПЗ Тетерука Г.В. Не продлили контракт. Не смотря на то что сам он бывший чекист, на него свесили всех собак за забастовку заводчан и даже за «пропасть» между рабочими и руководством, пишет телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

На деле же, руководство, если бы хотело, спустилось бы само к рабочим чтобы преодолеть эту самую «пропасть».

Вслед за Тетеруком пытаются избавиться и от председателя профкома БХП Чуманевич О.И. В качестве главы профкома Чуманевич должна была самолично вернуть обратно всех вышедших из профсоюза. Но не справилась с задачей.

Что интересно, на место Тетерука уже подыскали нового человека — бывшего главврача санатория «Сосны», практикующего гинеколога Мозырского роддома. Человек он в городе уважаемый, а потому и соцработу наверняка сможет проводить на достойном уровне.

В общем и целом, стандартные перестановки кадров местами просто ради того, чтобы хоть как-то успокоить разозленных рабочих. Но такие вещи проделываются иным образом. Для начала стоит хотя бы просто разобраться чего не хватает рабочим. Например, починить оборудование, убедиться, достаточную ли зарплату они получают. А такие перестановки ни к чему в результате никогда не приводят.

Стачке быть!

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