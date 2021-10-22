Как Лукашенко сам себе конец пророчит 4 22.10.2021, 13:54

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Фото: ТАСС

Чиновники искренне прибегают к тактике итальянской забастовки.

Лукашенко проводит совещание по ковиду, где снимает ограничения. Говорит много, часто повторяя одни и те же тезисы, стараясь заговорить реальность. "Это все фейки, фейки, фейки" - и так до посинения. Возникает ощущение, что в администрации ему говорят о том, что страна погрузилась в эпидемиологический хаос и напоминает "чумной барак". Контролировать он ничего не может - ни исполнение приказов, ни реализацию планов, пишет телеграм-канал CYNIC.

Лукашенко сам говорит, что самое важное - это четкое исполнение его прихотей всей исполнительной вертикалью, иначе вся система накроется медным тазом.

Пока еще связи остались, можно обратиться в бюро ритуальных услуг, иначе действительно придется весь режим оставлять пылиться в тазу.

Чиновники искренне прибегают к тактике итальянской забастовки. Никто не может понять, что конкретно нужно делать, потому что за день даются несколько противоречивых указаний подряд. Исполнители на местах понимают, что проще всего не делать нечего - меньше шансов, что получишь по голове.

Сидят чиновники на местах, читают требования и забывают про них - безопаснее для карьеры засесть в кусты. Всех слишком ярких исполнителей подозревают в шпионаже в пользу "врагов", поэтому рвение по-прежнему карается, причем жестче, чем протирание штанов. Чиновники избрали путь наименьшего сопротивления - плюют в потолок.

Зачем-то Лука опять всех обзывает "мерзавцами". Я уже готовился к очередным "обнаглевшим уркам", но сегодня пронесло.

Оказывается, что отсутствие кислорода - это фейк. Скоро это действительно будет фейком, потому что тактика Меньше народа - больше кислорода вполне элегантно вписывается в желании Луки похоронить Беларусь.

Он мечтает о массовом бойкоте любым гражданским инициативам, поэтому горит желанием, чтобы все устроили бойкот под кроватями, а еще лучше - на кладбище.

Рассыпающийся административный ресурс говорит о том, что сама вертикаль понимает необязательность приказов Луки - она буквально нам намекает, что скоро "конец" диктатуры.

И Лука опять полностью проговаривает свой главный страх: "Нас перетрут и выплюнут". И самое главное - он ощущает, что его начинает перетирать его же окружение. И чем хуже становится обстановка, тем четче у него складывается ощущение, что его подставляют, потому что в его сознании его советы гениальны и ведут только к процветанию - это нарциссическое расстройство личности.

Если так будет продолжаться, а итальянскую забастовку никто сворачивать не планировал (начнешь исполнять - сразу 3 выговора, увольнение, а потом и тюрьма на горизонте), то "шпиона" найдут даже в Шпице.

Какие-то угрюмые лица у всех. И хоть 99,8% фейков озвучивают (хоть пинцетом отбирай), но никто не верит, что это действительно фейки. Заговорить реальность не получится.

UPD: Читатели сообщают, что получают сообщения от Минздрава, где настоятельно рекомендуется привиться и носить маски. Это, к слову, саботаж приказа, озвученного Лукой.

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