Почему Путин отказался ехать в Минск? 1 22.10.2021, 16:01

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фото: getty images

Политолог считает, что отношения белорусского и российского режимов приближаются к кризису.

Белорусский политический аналитик Арсений Сивицкий в интервью udf.by высказал мнение, что Кремль начал давление на Лукашенко:

— Кремль предпринимает разные усилия для того, чтобы реализовать свою повестку дня. В том числе по-прежнему оказывает экономическое давление на Беларусь: не удовлетворяет запросы Минска насчет выделения очередных кредитов. Так в сентябре Путин пообещал только 630-640 миллионов долларов до конца 2022 года вместо запрашиваемых Минском 3 миллиардов долларов.

Также подвис вопрос о компенсации за «налоговый маневр» в российской нефтяной сфере и новый газовый контракт на 2022 год (хотя предварительно была достигнута договоренность о сохранении нынешней цены).

«Новый газовый контракт может стать очередной точкой напряжения. Формула ценообразования для Беларуси может измениться, а Минск не готов принять подобные условия. Не исключено, с этим связана возможная отсрочка подписания дорожных карт по углублению экономической интеграции», — полагает Сивицкий.

Он подчеркнул:

— Сам факт того, что Путин отменяет свои визиты и очные встречи с Лукашенко, является инструментом давления. Кремль демонстрирует если не изменение своей позиции, то как минимум сокращающуюся политическую поддержку.

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