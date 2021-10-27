У главы Белорусской федерации футбола и его зама выявлен COVID-19 1 27.10.2021, 20:50

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Коронавирусом также болеют многие футболисты.

Председатель АБФФ Владимир Базанов и его первый заместитель Юрий Вергейчик заболели коронавирусом, передает «Трибуна».

Ранее стало известно, что «Шахтер» не получит чемпионский кубок до матча со «Слуцком», даже если оформит титул в игре с «Гомелем» или «Минском». Причиной этого может быть болезнь председателя АБФФ.

Недавно заместитель председателя АБФФ Михаил Ботников рассказал о том, что большинство игроков не выполнили рекомендации федерации и не сделали прививки.

Ранее сообщалось, что коронавирусом болеют многие белорусские футболисты.

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