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У главы Белорусской федерации футбола и его зама выявлен COVID-19

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  • 27.10.2021, 20:50
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У главы Белорусской федерации футбола и его зама выявлен COVID-19

Коронавирусом также болеют многие футболисты.

Председатель АБФФ Владимир Базанов и его первый заместитель Юрий Вергейчик заболели коронавирусом, передает «Трибуна».

Ранее стало известно, что «Шахтер» не получит чемпионский кубок до матча со «Слуцком», даже если оформит титул в игре с «Гомелем» или «Минском». Причиной этого может быть болезнь председателя АБФФ.

Недавно заместитель председателя АБФФ Михаил Ботников рассказал о том, что большинство игроков не выполнили рекомендации федерации и не сделали прививки.

Ранее сообщалось, что коронавирусом болеют многие белорусские футболисты.

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