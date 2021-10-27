У главы Белорусской федерации футбола и его зама выявлен COVID-19

У главы Белорусской федерации футбола и его зама выявлен COVID-191
- 27.10.2021, 20:50
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Коронавирусом также болеют многие футболисты.
Председатель АБФФ Владимир Базанов и его первый заместитель Юрий Вергейчик заболели коронавирусом, передает «Трибуна».
Ранее стало известно, что «Шахтер» не получит чемпионский кубок до матча со «Слуцком», даже если оформит титул в игре с «Гомелем» или «Минском». Причиной этого может быть болезнь председателя АБФФ.
Недавно заместитель председателя АБФФ Михаил Ботников рассказал о том, что большинство игроков не выполнили рекомендации федерации и не сделали прививки.
Ранее сообщалось, что коронавирусом болеют многие белорусские футболисты.