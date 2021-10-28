Молитвенный свиток XVI века раскрыл подробности средневековых верований 28.10.2021, 12:22

О чем говорит древний манускрипт Бромхольма?

Король Англии Генрих VIII «оторвал» Англиканскую церковь от контроля Ватикана, положив начало цепочке событий, которые повлияют на события в Британии и некоторых других регионах Европы на столетия вперед. Теперь новый анализ манускрипта XVI века из Бромхольского монастыря рассказал о религиозных ритуалах до Реформации, пишет Naked science.

Молитвенный свиток Бромхольма — связанный с Бромхольмским монастырем, который находился на северо-востоке английского графства Норфолк и был основан в 1113 году Уильямом де Гланвиллем — состоит из двух сшитых вместе кусков пергамента 1370 на 130 миллиметров. На оборотной стороне нет никаких отличительных знаков, в то время как на лицевой стороне, помимо двух текстов индульгенции и семи милостей, изображены три варианта патриарших крестов, в том числе «Крест Бромхольма» черного цвета с фигурой Христа (предположительно, в реальности он содержал фрагмент креста, на котором распяли Сына Божия), а также три скрещенных гвоздя вместе с терновым венцом.

Как рассказывает в своем исследовании историк искусств Гейл Тернер, сегодня молитвенный список принадлежит частной коллекции, его никогда ранее не изучали и не публиковали полностью. Упоминание епископа-суфрагана Норвичского помогло датировать манускрипт примерно 1505-1535 годами, а не концом XV века, как думали ранее. По словам специалиста, подобные свитки были дешевы в изготовлении, ведь их можно было составить из любого куска пергамента, даже обрезков, к тому же они не нуждались в переплете. Однако из-за этого страдала сохранность документов.

В статье для журнала Journal of the British Archaeological Association Тернер пишет, что рукопись не только редка, но и ценна, поскольку показывает нам, как люди в те времена относились к вере. Она позволяет по-новому взглянуть на христианское паломничество и так называемый культ креста до роспуска монастырей Генрихом VIII — крупнейшего события Реформации, преобразовавшего церковь Англии и выведшего ее из-под контроля Ватикана. В наши дни сохранились лишь руины Бромхольма, но когда-то он был известным средневековым местом паломничества, упомянутым в поэме «Видения о Петре-пахаре» Уильяма Ленгленда и «Рассказе Рива» Джеффри Чосера.

Изучение иллюстраций и религиозных текстов средневекового манускрипта, по мнению автора работы, помогает получить представление о ритуалах того времени. «Свиток отражает время, когда миряне искренне верили как в видимых, так и в невидимых врагов, а молитвы были адаптированы для удовлетворения потребностей мирян. Владельцы молитвенных списков ценили их как личные источники вдохновения для молитвы, хотя во время Реформации и после их даже не хранили в библиотеках. Поэтому замечательно, что такой великолепный свиток дошел до нас спустя более чем 500 лет», — пишет Тернер.

Страстное воскресенье было главным днем для паломников, которые приходили в Бромхольский монастырь поклониться его главной реликвии — «Кресту Бромхольма» — и поразмышлять о страданиях Иисуса Христа на Кресте. Вторым важным праздником считался День Воздвижения Креста. По этому случаю в 1226 году Генрих III, вскоре после посещения Бромхольма, разрешил настоятелю и монахам проводить ежегодную трехдневную ярмарку в течение трех дней во время праздника (который первоначально отмечался Восточной церковью), что дало монастырю дополнительную возможность побуждать паломников к поклонению и пожертвованиям.

«В 1401 году папа Бонифаций IX даровал индульгенции верующим, которые в Страстное воскресенье или в три дня до и после посещали Бромхольм и подавали милостыню на сохранение монастыря. Сувениры паломников XIII-XIV веков, в том числе жетоны из свинцового сплава, ученые нашли на этом месте. Молитвенный свиток Бромхольма, вероятно, тоже был своего рода сувениром, хотя и уникальным. Все его элементы связаны с сосредоточенностью на Страстях Христовых, которые были особенно важны для религиозных обрядов в Страстное воскресенье, Великий четверг и праздник Воздвижения Креста. Жертвенная природа ран Христа и его искупительная кровь, которая могла смыть грех, стали прочно связаны с Евхаристией в конце XV и начале XVI веков», — отметил исследователь.

Что касается судьбы «Креста Бромхольма», то его, судя по всему, перевезли в Лондон. Такой вывод можно сделать на основе письма, которое в 1537 году главный идеолог Английской Реформации Томас Кромвель отправил одному из придворных в Норфолке. На этом след реликвии теряется. Быть может, крест уничтожили в Лондоне вместе с другой религиозной атрибутикой.

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