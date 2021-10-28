Почему Джо Байден теряет рейтинг?6
- 28.10.2021, 17:25
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Зафиксировано рекордное падение.
Первые девять месяцев пребывания в должности президента Джо Байдена отметились резким падением его рейтинга.
Президентский рейтинг стал рекордно снижаться в конце лета – с 49% поддержки в августе до 43% в сентябре. Общее падение популярности Байдена на 15% стало антирекордом за последние 70 лет, пишет "Европейская правда".
Обычно падение рейтинга Байдена связывают с проблемами во внешней политике: непродуманным выводом войск из Афганистана и беззубой политикой в отношении РФ. Впрочем, как свидетельствует социология, американцев больше беспокоят внутренние провалы новой администрации.
Согласно опросу CNBC, большинство американцев все еще одобряют политику президента Байдена по борьбе с короновирусом. Однако рейтинг в этом направлении постепенно проседает.
Одной из основных причин резкого падения рейтинга становятся экономические проблемы и недостаточная фокусировка на них.
Большинство американцев считают, что Байден недостаточно внимания уделяет инфляции. Беспокойство рецессией сопровождаются все более негативными взглядами на текущее и будущее состояние экономики.
Показательный момент: президент Байден своими приоритетами выделил инфраструктурные вопросы, создание новых зеленых рабочих мест и социальные вопросы. Однако это не отвечает ожиданиям американцев.
А еще падение рейтинга произошло из-за внутренних межпартийных разногласий.
Сейчас еще рано говорить о влиянии нынешнего низкого рейтинга президента Байдена на его возможное переизбрание, но уж точно можно говорить о негативном влиянии на кандидатов-демократов на предстоящих промежуточных выборах в 2022 году.
Если рейтинг одобрения работы президента будет меньше 50%, то его партия теряет в среднем 37 мест в Палате представителей. Об этом свидетельствуют итоги работы последних президентов США.