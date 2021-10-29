«Руководство стонать будет, а за руль не сядет»: сильное обращение к водителям Минсктранса 29.10.2021, 8:37

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Есть много способов, как не пойти на работу по уважительной причине.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал обращение своего подписчика к водителям общественного транспорта в Минске:

— Обращаюсь к водителям Минсктранса, уважающих себя и свой нелегкий труд!

Если вы за перемены, устали от насилия, репрессий со стороны хунты, то с 1 ноября вы обязаны остаться дома!

Не знаете как или боитесь, что уволят? Взять больничный не проблема. Если нас таких хотя бы 100-150 по всему Минсктрансу наберется, то руководство стонать будет, а за руль они не сядут, да и ябатьки пусть как хотят на работу добираются.

Есть много способов, как не пойти на работу, даже по уважительной причине. Не будьте рабами, останьтесь дома!

Жыве Беларусь!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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