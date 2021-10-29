Заводчанин обратился к коллегам с других предприятий 29.10.2021, 10:17

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Вспомните в своей жизни момент, когда вы решили бороться, не смотря ни на что, и победили.

Работник одного из предприятий попросил телеграм-канал «БОР» передать его слова белорусам:

- Сограждане, милые, дорогие! Знаю – тяжело нам сейчас всем. Коронавирус к земле жмет и хунта не дремлет. Будет ли лучше? Или вымрем, как мамонты?

Попробуйте-ка найти или вспомнить в своей жизни момент, когда вы решили бороться, не смотря ни на что, и в итоге – победили! Понимаете, на самом деле нашим решениям подчиняется гораздо больше вещей, чем мы привыкли думать.

Сейчас есть много людей, которые протестовали, а теперь этого не делают. С ними произошла очень интересная вещь. Они постепенно накапливали в своих мозгах воздействие режима, а потом каждый дошел до своего «порога» и решил перестать сопротивляться. Но фишка в том, что люди могут отменять свои решения. Просто нужно хорошенько вспомнить момент, когда вы это сделали, обстоятельства и мысли, которые вас подтолкнули к нему. Затем можно принять другое решение - прямо противоположное!

Вопрос «будет ли стачка» на самом деле сводится лишь к тому, готовы ли вы сопротивляться.

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