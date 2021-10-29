Сколько биткоинов есть у «отца цифрового золота» Сатоши Накамото? 1 29.10.2021, 10:24

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Появились предположения о состоянии создателя криптовалюты.

Пользователи сети решили посчитать, сколько биткоинов может быть у таинственного Сатоши Накамото, которому приписывают создание криптовалюты, пишет nv.ua.

Ровно 13 лет назад — 31 октября 2008-го — в сети появилась статья «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System», в которой описывалась децентрализованная система электронный денег биткоин.

Автором этой статьи выступил некий Сатоши Накамото, личность которого не раскрыта до сих пор.

Некоторые пользователи считают, что Сатоши — это 46-летний японец, который тщательно скрывает свою личность. Другие предполагают, что под этим именем могут прятаться известные разработчики из США и Канады.

Согласно одной из подобных версий, Накамото — это вовсе псевдоним группы лиц, которые давно разрабатывают технологии криптовалюты. Как бы там ни было, прямых доказательств подобного пока нет.

Тем временем, интернет-энтузиасты заинтересовались вопросом о том, сколько биткоинов может быть у того, кто называет себя Сатоши Накамото.

Десятки миллиардов долларов?

Как стало известно на днях, более половины всех добываемых биткоинов сосредоточены в руках нескольких десятков человек.

Не исключено, что среди этих людей может быть и сам Сатоши.

Известно, что Накамото создал свой первый блок первого января 2009 года, после чего продолжал добывать криптовалюту до 25 января 2010-го.

Уже к маю 2010-го создатель биткоина полностью прекратил майнинг этой криптовалюты. Но учитывая, что сложность создания блока в то время была невысока — за этот короткий промежуток времени Сатоши мог намайнить более миллиона биткоинов.

Дело в том, что в период с января 2009-го по май 2010-го было создано 54 316 блоков, 22 503 из которых имели идентичные метки и, соответственно, могли принадлежать Накамото.

В тот момент за один сгенерированный блок майнер получал 50 монет, поэтому чуть больше чем за год создатель биткоина мог заработать 1 125 150 монет BTC.

Учитывая актуальный курс монеты в $61,2 тыс., состояние Сатоши Накамото можно оценивать почти в $69 млрд, что делает его одним из самых больших людей на планете.

Если, конечно, автор «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System» не продал все свои монеты, когда они стоили гораздо дешевле.

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