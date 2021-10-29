«Кислорода на всех не хватает, вы не представляете эти стоны, хрипы и крики…» 3 29.10.2021, 14:27

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Белоруска рассказала, что происходит в ковидных отделениях больниц Гомеля.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал рассказ своей подписчицы из Гомеля, попавшей в больницу с COVID-19:

— Лежу с ковидом в больнице, Гомель. Врожденный порок сердца, аритмия, гипертония, эпилепсия, инсульт, амиотрофический синдром. Два года в маске и с антисептиком.

Так получилось, что чуму домой принесла сестра. Вы не представляете, как мне плохо, я уже и не надеюсь, что выберусь. Болела дома 5 дней, температура 40, практически не сбивалась. Сделали снимок в поликлинике-сказали все хорошо, у вас бронхит. Ага...

Вызываю скорую — первый раз вызов не приняли. Я поняла, что это все, финиш. В общем, через день скорая приехала все же и завезли в больницу. Двухсторонняя пневмония, 85%! Судороги рук и ног, нет сил даже сидеть, что бы покушать и выпить таблетки.

В больнице почти 90 %-это люди старше 70 лет. Реально лежат семьями. У нас в палате 6 человек, 4 женщины и 2 мужчин. Дедушка тяжелый, на кислород, его супруга лежит этажом выше. Кислорода на всех не хватает, вы не представляете, эти стоны, хрипы и крики... Не думаете о себе-думайте о родителях, о бабушках и дедушках! Это страшно, что происходит.

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