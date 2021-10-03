Оставшись дома, мы вернем себе страну Артем Черников

3.10.2021, 8:38

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Белорусские рабочие могут запустить новую волну забастовок в Беларуси.

Несмотря на то, что все говорят о последней крупной забастовке в 1995 году, рабочие с разных предприятий умело отстаивали свои права приостановкой работы даже в недавние годы.

Например, в феврале 2012 года рабочие Борисовского завода автотракторного электрооборудования, возмущенные низкими зарплатами, приостановили работу на несколько часов. Руководство предприятия в ответ повысило зарплаты на 20% и пообещало премиальные. Летом 2012 года аналогичные события произошли на предприятии «Гродножилстрой».

Сейчас ситуация для грамотной подготовки и ухода в стачку более, чем благоприятная. Если раньше забастовка обозначала массовые акции рабочих, то теперь уйти в стачку — значит, никуда не идти, а оставаться дома. Такая стратегия подойдет абсолютно каждому белорусу. На самом деле все зависит от нас.

Лукашенко незаконно удерживает власть уже 27 лет. За эти годы выросло целое поколение, которое живет при диктаторе, и молодые рабочие смело могут разрешить эту ситуацию. А ведь нас сейчас очень много, и мы стали современными специалистами абсолютно в каждой сфере. И это очень важно. Не только заводы могут забастовкой остановить преступления против народа в Беларуси, но и рабочие других профессий. К примеру, забастуют в один день транспортники. Как результат, мы получим, что тысячи сотрудников не придут вовремя на свои рабочие места, а города остановятся в десятибалльных пробках.

Такое уже было в 1995 году. Транспортный коллапс в Минске тогда здорово напугал власти. Причина страйка - отмена 10% надбавки рабочим. Сначала страйк был объявлен тролейбусным депо, но уже на следующий день на работу не вышел и минский метрополитен. Или, к примеру, не выйдут на работу сотрудники автозаправочных станций. Эффект будет просто оглушительный, так как остановятся все сферы деятельности. Поэтому все специалисты могут помочь заводам, а в чем-то даже начать первыми и задать темп нарастанию забастовки в Беларуси. Остановив страну, мы остановим террор. И абсолютно каждый белорус является частичкой массового социального явления - забастовки.

Нельзя упустить этот исторический шанс на победу. У нас огромное количество примеров, когда забастовкой люди добивались нормальных условий труда и даже меняли политические режимы. Поэтому очень важно подготовиться, запастись всем необходимым и остаться дома.

За один месяц мы ничего не потеряем, но, оставшись дома, мы вернем себе страну.

Артем Черников, специально для телеграм-канала «Баста!»

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