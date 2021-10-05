В Бресте и Гродно — значительный рост заболеваемости ковидом 4 5.10.2021, 21:39

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Половина пациентов инфекционной больницы в Гродно — в тяжелом состоянии.

По состоянию на 5 октября в двух городских больницах Бреста госпитализировано 1300 пациентов с пневмониями, из которых 49 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

В Бресте уже месяц наблюдается значительный рост заболеваемости ковидом, сообщил в своем телеграм-канале председатель горисполкома Александр Рогачук.

«Сегодня утром главный санитарный врач города доложил о развитии эпидемической ситуации. В течение последнего месяца в Бресте наблюдается значительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией», — написал он.

Рогачук рассказал, что по состоянию на 5 октября в двух городских больницах госпитализировано 1300 пациентов с пневмониями, из которых 49 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

«Все эти 49 пациентов не привиты. Этот факт убеждает, что именно иммунизация всех слоев населения остается наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусом», — подчеркнул мэр Бреста.

Половина пациентов инфекционной больницы в Гродно — в тяжелом состоянии, передает местный телеканал «Гродно. Плюс».

«Наша койка не пустует. Она востребована. На место выписанных пациентов вечером будет уже новый пациент. И мы даже не знаем в каком состоянии, возможно он будет в более тяжелом», — рассказала главврач Наталья Малышко.

Однако официальная статистика режима Лукашенко не показывает значительного роста заболеваний. С 15 сентября по 2 октября в Беларуси фиксировалось более 1900 случаев коронавируса ежедневно. 2 октября были рекордные 1998 случаев. Однако 3 октября Минздрав сообщил о 1899 случаях, а вчера о 1872.

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