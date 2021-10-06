Цена на газ в Европе обвалились на 600 долларов после рекорда 10 6.10.2021, 15:51

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На этом уровне фьючерсы торговались вчера.

Газовый рынок в Европе продолжает лихорадить. Сегодня котировка ближайшего газового фьючерса TTF на бирже ICE сначала поднялась до 1 500, а за тем до 1 600 долларов за тысячу кубометров в итоге достигнув исторического максимума в 1 969 долларов за тысячу кубометров (161,5 евро за мегаватт-час).

После этого началось снижение и к 15 часам по минскому времени стоимость фьючерса вернулся на уровень 114,7 евро за мегаватт-час, что соответствует 1 325 долларам за тысячу кубометров. На этом уровне фьючерсы торговались вчера.

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