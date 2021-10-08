Что находится внутри Чернобыльской АЭС? 8.10.2021, 12:02

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Блогеру удалось подобраться к самому эпицентру катастрофы.

Сегодня будет новый и, наверное, один из самых интересных постов из серии материалов о Чернобыльской зоне. Мы подобрались к самому эпицентру катастрофы — и в этом посте я расскажу и покажу вам, как устроена Чернобыльская АЭС и что находится внутри её помещений, пишет известный белорусский блогер Максим Мирович. Нам удалось побывать внутри залов, коридоров, помещений и боксов Чернобыльской станции.

Согласно планов, Чернобыльская АЭС должна была стать самой крупной атомной станцией в Европе. Четыре блока ЧАЭС были введены в эксплуатацию в семидесятые-восьмидесятые годы, к концу восьмидесятых годов также планировалось открытие ещё двух энергоблоков строящейся Третьей очереди, а затем на другом берегу Припяти планировалось возведение ещё четырёх блоков — но этим планам помешала катастрофа 1986 года.

Итак, в сегодняшнем посте — большая прогулка по помещениям внутри Чернобыльской АЭС.

01. Первая и Вторая очереди Чернобыльской АЭС отличались по своей планировке. Первый и Второй энергоблоки (Первая очередь) были построены в виде отдельно стоящих сооружений, а вот Третий и Четвёртый блоки (Вторая очередь) были объединены в одно сооружение с общими стенами — оба блока примыкали друг к другу в зеркальном отражении, соединяясь через помещения блока "В" и имели общий блок ВСРО (вспомогательных систем реакторного отделения).

Все четыре блока были соединены так называемым "золотым коридором", что проходил вдоль машинного зала вдоль всей станции. Своё название коридор получил из-за панелей, выполненных из гофрированного анодированного алюминия желтоватого оттенка — он действительно немного напоминает золото. На полу "золотого коридора" можно увидеть очень узнаваемый кафель с монохромным геометрическим рисунком.

02. "Золотой коридор" проходит на одной из отметок (уровней) так называемой деаэраторной этажерки — таким словосочетанием называют комплекс помещений, что находится между реакторным и машинным залом и внутри которого установлена техника для деаэрации воды-теплоносителя. "Этажеркой" это помещение называют потому, что оборудование установлено на нескольких этажах, один над другим.

В коридорах деаэраторной этажерки находятся и входы на щиты управления станцией — вот, например, указатель входа на БЩУ-1 — то есть, на блочный щит управления Первым блоком Чернобыльской АЭС.

03. БЩУ — это довольно большой зал, внутри которого когда-то находились операторы, управляющие энергоблоком — вы часто могли видеть эти помещения в различных фильмах про Чернобыль. Оперативный контур БЩУ (все приборы, что находятся в кадре) обычно располагался по дуге вдоль всего 12-метрового пролёта зала — чтобы операторам было лучше видно всю технику.

БЩУ Чернобыльской АЭС имеет очень узнаваемый вид — его пол выложен полированной мраморной крошкой, а потолок — звукоизоляционными акмиграновыми панелями. Слева на БЩУ находится пульт, при помощи которого осуществляется управление реактором, а правее — пульты управления турбинами и генераторами в машинном зале.

04. Пульт управления реактором выглядит вот так. Различные области управления активной зоной выложены в виде мнемосхемы — чтобы операторам было проще представлять, где и что находится. В виде таких же мнемосхем активная зона реактора представлена и на приборных панелях, что стоят за пультом.

05. А вот так выглядит та самая пресловутая кнопка "АЗ-5". Точнее, на фото изображена уже не кнопка, а ключ — после аварии 1986 года на всех реакторах РБМК-1000 кнопка АЗ-5 была заменена на ключ — для того, чтобы не было возможности её нажать, а затем отпустить, не дав стержням системы СУЗ полностью войти в активную зону.

06. Помимо блочных щитов управления (БЩУ) на Чернобыльской АЭС есть ещё и так называемый ЦЩУ — то есть, центральный щит управления, который отвечал за распределение электроэнергии в энергосистеме. Что интересно — ЦЩУ ЧАЭС работает до сих пор, и операторы до сих пор ведут здесь какие-то работы.

07. На ЦЩУ ЧАЭС можно снимать фильмы про Чернобыль, здесь в идеальном состоянии сохранилось множество образцов оборудования семидесятых-восьмидесятых годов — к примеру, вот такой селектор.

08. Идём дальше, и входим в помещения "Скалы" — таким словом назывался компьютер управления и контроля ЧАЭС. Система "Скала" была специально разработанной ЭВМ второго поколения, и контролировала теплотехнические и ядерно-физические параметры канального реактора, а также следила за состоянием оборудования и регистрировала различные события.

09. Система "Скала" размещалась в отдельном помещении внутри деаэраторной этажерки, между Третьим и Четвёртым блоком. Вообще надо сказать, что всё оборудование, что мы увидели на БЩУ — это лишь 10-15% от всех панелей, необходимых для управления блоком. Всего таких панелей и пультов было несколько сотен, а ещё к этому числу добавьте от 30 до 50 шкафов различных габаритов, относящихся к устройствам ЭВМ.

10. Управляющие пульты "Скалы". Кстати, в фильмах про Чернобыль, включая нашумевший сериал от HBO, часто показывают форменную глупость — якобы операторы стоят прямо в зале БЩУ и читают распечатки "Скалы". В ночь аварии Леонид Топтунов действительно смотрел эти распечатки — но делал это не на БЩУ, а в отдельном зале, в котором стоит "Скала" — для чего ему приходилось туда бегать за несколько сотен метров.

11. Продвигаемся дальше внутри помещений атомной станции. По пути нам попадаются гермодвери пароводяного контура — это вот такие тяжеленные металлические двери весом в несколько тонн каждая. Такие двери вели в так называемые полуобслуживаемые помещения ЧАЭС — которые в случае небольших аварий становились радиоактивными.

12. Транспортный коридор ЧАЭС. Под потолком видны направляющие электрических кранов для транспортировки оборудования тяжелее 50 килограммов, а на полу — остатки полихлорвинилового пластиката. Таким пластикатом застилались все коридоры, помещения и боксы "грязной" части ЧАЭС — чтобы полы было легче мыть от радиоактивной пыли. По той же причине стык стены и пола всегда делался закруглённым — а пластикат пристреливался к нему с помощью дюбелей.

13. Плакаты восьмидесятых годов.

14. Зал ГЦН — главных циркуляционных насосов. Всего таких залов было два на каждом из энергоблоков — по обе стороны от реакторного зала. Насосы отвечали за прокачку теплоносителя (воды) через активную зону реактора.

15. Реакторный зал Третьего блока — зеркальный близнец взорвавшегося Четвёртого. Под высоченным тридцатиметровым потолком можно увидеть мощную осветительную систему и мост электрического крана, что находится на отметке +50. Реакторный зал ЧАЭС напоминает храм атомной эпохи — здесь стоит такая же благоговейная тишина, и каждый звук отдаётся необычно сильным эхом.

16. Так называемая РЗМ — разгрузочно-загрузочная машина, при помощи которой в реактор загружалось свежее топливо и выгружалось отработанное. Работала РЗМ так — оператор наводил её на нужный канал, после чего канал вскрывался, и машина втягивала в себя 12-метровую топливную сборку, после чего ехала и перегружала её в бассейн с отработанным топливом — где за несколько месяцев сборка должна была окончательно охладиться.

17. Каналы реактора РБМК, закрытые 300-килограммовыми металлическими призмами, что также имеют проектное название "сборка 11". Под каждым таким блочком находится графитовая колонна с технологическим каналом, внутри которого размещается либо топливная сборка, либо управляющий стержень.

18. Уровни радиации:

19. Мы тем временем идём ещё дальше — и постепенно приближаемся к эпицентру катастрофы, входя в помещения под саркофагом Четвёртого энергоблока. В этих коридорах нечасто бывают люди, и это видно по запустению, которое царит здесь — стены коридоров Четвёртого блока ободраны, пластикат на полу — старый и потрескавшийся. С 1986 года здесь не менялось практически ничего.

20. Разве что здесь установили новую подсветку и частично вентиляцию — саркофаг ("Объект Укрытие") является достаточно сложным техническим сооружением с развитой системой вентиляции и охлаждения. На подходах к самым грязным местам расположены так называемые саншлюзы — лотки, в которых находится тряпка, пропитанная составом борной кислоты — чтобы дезактивировать обувь.

21. В полузаброшенных коридорах под саркофагом Четвёртого блока можно увидеть отметки дозиметристов — в восьмидесятые годы здесь часто проводились замеры уровней. Вот здесь когда-то был уровень в 0,2 рентгена в час — о чём говорит надпись на бетонной стене.

22. Ну а мы поворачиваем за угол и входим в помещения БЩУ-4 — того самого блочного щита, на котором работали операторы Четвёртого блока. Относительно свежая бетонная стена справа отделяет БЩУ-4 от помещений разрушенного реакторного зала, в котором остались обломки графитовой кладки и топливных сборок, вылетевших из реакторного аппарата в 1986-м году.

23. Несмотря на прошедшие годы, в помещениях БЩУ-4 до сих пор радиоактивно — общий фон здесь до 500 мкр/час, пульты светят до полутора миллирентген, а на полу местами остались сильные "прострелы", которые застелены тряпкам с борной кислотой — проходить по ним нужно очень быстро.

24. Нахождение внутри БЩУ-4 оставляет невероятное ощущение пребывания в самом эпицентре катастрофы. Вот тот самый операторский пульт, за которым работали Леонид Топтунов и Александр Акимов. От кнопки "АЗ-5", впрочем как и от других клавиш управления уже давно ничего не осталось — их разобрали на сувениры сами работники станции после полного останова блока.

25. Мнемосхема реакторного пульта БЩУ-4. От неё тоже уже остался один каркас.

26. Обратная сторона компьютерных шкафов, отвечающих некогда за управление реактором Четвёртого энергоблока.

27. Тряпка с борной кислотой на месте наиболее сильных радиоактивных загрязнений.

28. Выходим.

Вот так сейчас выглядит Чернобыльская АЭС. Как вам всё увиденное, что скажете?

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