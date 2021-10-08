Раскрыта тайна необычного артефакта, принадлежавшего мистику 16-го века 8.10.2021, 13:07

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Фото: С. Кэмпбелл

Его владелец занимал должность научного советника британской королевы Елизаветы I.

Джон Ди, который являлся известным английским оккультистом, имел в своем распоряжении специальное обсидиановое зеркало. Он использовал его для того, чтобы вызывать духов, а также для предсказывания будущего. Специалисты провели исследования и установили, что это зеркало на самом деле имеет ацтекское происхождение.

Об этом сообщает Gizmodo (перевод — planetanovosti.com).

Джон Ди, живший в эпоху Возрождения, всегда интересовался сверхъестественными явлениями. Он также занимал должность научного советника королевы Елизаветы I. Спустя некоторое время Ди начал увлекаться гаданием и хотел предсказать будущее. Для этого он использовал хрустальные шары, разнообразные зеркала, среди которых было то, которое изготовлено из обсидиана. Специалисты и ранее высказывали предположение, что оно имеет ацтекское происхождение. Последнее исследование позволило подтвердить данную теорию.

Ученые воспользовались рентгенофлуоресцентный анализ, который показал, что материал мистического зеркала обладает точно таким же химическим отпечатком, как и мексиканский обсидиан. Скорее всего, это уникальное зеркало было изготовлено ацтеками, которые проживали в городе Пачуки.

Артефакты из обсидиана применялись ацтеками для того, чтобы защищаться от злых духов, исцеляться или же захватывать души. На сегодняшний день магическое зеркало, которое принадлежало Джону Ди, хранится в Британском музее.

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