Теракт в мечети в Афганистане: ИГИЛ начал войну с «Талибаном» 9.10.2021, 9:10

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Это первая масштабная атака в стране после прихода к власти талибов.

Порядка 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом сообщило информационное агентство Aamaj News.

Нападение было совершено около 13.30 по местному времени при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

Ответственность за атаку взяла террористическая группировка ИГИЛ. Теракт, как отмечается, совершил смертник — мусульманин-уйгур. Нападение было направлено как на шиитов, так и на талибов за их предполагаемую готовность выcлать уйгуров из страны для удовлетворения требований Китая.

Это первый масштабный теракт в Афганистане после прихода к власти талибов 8 августа.

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