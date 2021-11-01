Белорусы показали, как выглядит самая «уютная» забастовка в мире

Белорусы показали, как выглядит самая «уютная» забастовка в мире1
- 1.11.2021, 14:06
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Люди массово остаются дома и делятся душевными снимками.
Белорусы 1 ноября массово остаются дома и продолжают публиковать снимки самой «уютной» забастовки в мире
Кто-то уже вооружился книгами и сериалами, а кто-то бастует вместе с домашними питомцами, пишут телеграм-каналы «Баста!» и БОР.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Утром 1 ноября, в первый день забастовки, на «Минском автомобильном заводе» и «Кузнечном заводе тяжелых штамповок» в Жодино остановились некоторые цеха.
Также стало известно, что 1 ноября в Гомеле большая часть общественного транспорта не выехала на линии. В одном из троллейбусных депо было выведено из строя множество техники. В Рогачеве водители общественного транспорта и мусоровозов тоже не вышли на работу.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.