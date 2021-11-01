Турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху10
- Юрий Бутусов
- 1.11.2021, 14:47
- 11,642
«Мандариновая месть».
В ответ на требования России к Турции запретить применение Bayraktar на Донбассе турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху:
МИД Турции официально попросил Украину переименовать Bayraktar с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.
Предлагаю МИД Украины и Дмитрию Кулебе поддержать эту иcторию и предложить Турции утвердить новое название для Bayraktar на выбор из придуманных украинцами вариантов.
Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:
"Украинский беспилотник совершил полет вдоль линии фронта".
" ...Уничтожил российскую гаубицу на Донбассе".
"...Снова летает на Донбассе".
В качестве креатива в порядке поступления:
1. "Бандера" ("Бандера" уничтожил российскую гаубицу на Донбассе" и так далее. Тут есть связь даже семантическая, т.к. Bayraktar – знаменосец, а "Бандера" – это по-испански знамя).
2. "Глубокая обеспокоенность".
3. "Миротворец".
4. "Майдановец".
5. "Мандариновая месть".
6. "Путиноцид".
Юрий Бутусов, "Фейсбук"