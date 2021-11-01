Турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху 10 Юрий Бутусов

1.11.2021, 14:47

11,642

ЮРИЙ БУТУСОВ

Фото: Gordonua.com

«Мандариновая месть».

В ответ на требования России к Турции запретить применение Bayraktar на Донбассе турки отвесили россиянам звонкую дипломатическую оплеуху:

МИД Турции официально попросил Украину переименовать Bayraktar с турецких на украинские! Да, можно тогда и название поменять.

Предлагаю МИД Украины и Дмитрию Кулебе поддержать эту иcторию и предложить Турции утвердить новое название для Bayraktar на выбор из придуманных украинцами вариантов.

Предлагаю поразмыслить в контексте типичных заголовков:

"Украинский беспилотник совершил полет вдоль линии фронта".

" ...Уничтожил российскую гаубицу на Донбассе".

"...Снова летает на Донбассе".

В качестве креатива в порядке поступления:

1. "Бандера" ("Бандера" уничтожил российскую гаубицу на Донбассе" и так далее. Тут есть связь даже семантическая, т.к. Bayraktar – знаменосец, а "Бандера" – это по-испански знамя).

2. "Глубокая обеспокоенность".

3. "Миротворец".

4. "Майдановец".

5. "Мандариновая месть".

6. "Путиноцид".

Юрий Бутусов, "Фейсбук"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».