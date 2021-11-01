Колбаса без мяса, сгущенка без сахара: в Академии наук рассказали, что будут есть белорусы 8 1.11.2021, 15:11

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Пропагандисты показали странный сюжет о «разработках» белорусских ученых.

Белорусские ученые занимаются необычными разработками. Так, они рассказали о приготовлении колбасы без мяса, сгущенного молока почти без сахара, а также вегетарианского мороженого и сыра из молока французских овец, пишет telegraf.by.

Все это разрабатывают в институте мясо-молочной промышленности Национальной академии наук Беларуси.

Так, колбаса без мяса приготовлена полностью из растительного сырья. В институте утверждают, что по пищевой и биологической ценности не уступает традиционным мясным продуктам.

«Если это вегетарианский продукт, то обязательно необходимо, чтобы он удовлетворял потребности в белках, обязательно в незаменимых аминокислотах и был сбалансирован по основным питательным веществам. Поэтому наша задача при разработке вегетарианских продуктов — создание продуктов, которые бы по биологической пищевой ценности приближались к мясным продуктам», — объяснила завотделом по продовольствию Светлана Гордынец на телеканале «Беларусь 1».

А младший научный сотрудник института Екатерина Беспалова рассказала про одну из последних разработок — сгущенные продукты на основе гидролизованнной сыворотки. По ее словам, «особенностью данного продукта является то, что в процессе его изготовления используется в два раза меньше сахара, чем в классической технологии производства сгущенного молока».

Кроме того, институт выпускает более 40 видов замороженных и сухих концентрированных заквасок. Их отгружают на 24 предприятия страны, поставляют также и в Россию. С использованием таких заквасок делают сыры, творог, сметану, кисломолочные продукты.

«Именно обладание такими технологиями, которые в принципе являются исключительно нашим ноу-хау, ставит нас на уровень с мировыми фирмами-производителями заквасок. И мы сегодня можем для предприятий гарантировать качество самой закваски и то, что продукт получится вкусный, полезный и с традиционным вкусом», — заявила завотделом институа Наталья Жабанос.

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