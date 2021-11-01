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«Беларуськалий»: на смену не вышли ряд участков рудников

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  • 1.11.2021, 18:12
  • 24,184
«Беларуськалий»: на смену не вышли ряд участков рудников

Начальство и диспетчер носились по руднику как ужаленные.

«Белорусское объединение рабочих» (БОР) опубликовало информацию от подписчиков о ситуации на «Беларуськалии»:

— Работаю на 1РУ «Беларуськалия». Сегодня во вторую смену не вышли участки ПГУ-1, 5 и 9, а также ПУВРКТ. Не знаю, больничные взяли или что, но диспетчер и начальство носились по руднику как ужаленные.

На данный момент, по информации БОР, известно, что на участке 1 РУ отсутствует около половины сотрудников.

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