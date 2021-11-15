Нелегалы под конвоем белорусских военных пришли погранпереходу на границе с Польшей 12 15.11.2021, 10:18

33,432

(обновляется) Готовятся новые провокации.

Ночью с 14 на 15 ноября белорусские силовики толкали мигрантов к колючей проволоке, заставляя резать ее и прорываться дальше. Ради этого они собрали всех молодых людей. С утра наблюдается активность в лагере нелегалов.

Что происходит на границе Польши и Беларуси? Сайт Charter97.org собрал основные события:

12:51 Часть нелегалов уже находится возле пограничного перехода.

❗️ Голова колонны уже подошла к погранпереходу «Брузги». pic.twitter.com/AUszr3mkX4 — charter97.org (@charter_97) November 15, 2021

12:44 Посмотрите, как выглядит колонна прямо сейчас.

12:39 Нелегалов направляют на марш в сторону польского КПП на границе. Их сопровождают белорусские силовики.

12:00 Поступает все больше информации о том, что белорусские военные силой удерживают нелегалов в лагере на границе с Польшей. Мигранты много раз отмечали, что хотели попытаться пересечь границу именно в пограничном переходе, но силовики вытолкнули их в лес.

Официальные власти и сами признают, что лагерь, который появился на границе с Польшей, охраняется военными. Лукашенко заявил, что это делается для того, «чтобы нелегалам не передали оружие».

Военные открыто угрожают мигрантам и говорят что у них два варианта: «или Польша, или смерть».

11:15 В Сети распространяются фото, на которых дезинформированные мигранты собирают вещи в ожидании того, что за ними якобы «приедут автобусы, которые заберут их в Германию».

Эту информацию активно распространяли белорусские власти, однако она была опровергнута и Германией, и Польшей.

11:03 «Белавиа» больше не принимает граждан Афганистана, Ирака, Сирии, Йемена на рейсы в Минск из Дубая. Такое решение принято компетентными органами Эмиратов.

10:28 Правительство Ирака проводит расследование использования иракских граждан для провоцирования миграционного кризиса на границе Беларуси и ЕС. 18 ноября состоится первый эвакуационный рейс для желающих вернуться на родину из Беларуси.

10:13 Белорусские силовики толкают мигрантов к колючей проволоке и заставляют ее резать. Для этого они отбирают молодых людей.

9:30 Что происходит на белорусско-польской границе прямо сейчас.

9:12 Появилось подтверждение того, что белорусские спецслужбы ищут добровольцев среди мигрантов для штурма границы Польши, сообщает tvp.info.

«Подтверждением того, что среди мигрантов (собравшихся в Беларуси на границе с Польшей) распространяется информация о поисках добровольцев для нападения на границу Республики Польша и нападения на наших солдат» — заявил пресс-секретарь польских спецслужб Станислав Жарын.

«Ситуация на границе напряженная» — говорит Станислав Жарын. «Белорусcкие силовики явно к чему-то готовятся. Что-то может случиться в любой момент», — сказал он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».