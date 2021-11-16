Массовая атака мигрантов на переходе Брузги-Кузница: что происходит? 8 16.11.2021, 22:48

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Режим Лукашенко обеспечил мигрантов спецсредствами.

Перелом костей черепа от удара камнем в голову. Польский полицейский получил черепно-мозговую травму во время атаки мигрантов на белорусско-польской границе на переходе Брузги-Кузница, всего ранения получили как минимум семеро польских служащих, пишет «Белсат».

«Всего там остается около двух тысяч иностранцев, но наиболее агрессивная группа из ста человек. В сторону Польши бросают камни и предметы, похожие на шумовые гранаты, которые, к счастью, чаще всего не достигают польской стороны», – рассказала пресс-секретарь службы пограничной охраны Польши Анна Михальска.

Попытку прорвать охрану польской границы мигранты с белорусской стороны начали около полудня. На видео, опубликованном Министерством обороны Польши, видно, что за спинами мигрантов стоят силовики, не позволяющие им отойти от границы. А по информации польской пограничной службы, белорусская сторона обеспечила мигрантов спецсредствами.

«Это могут быть шумовые гранаты. Я не думаю, что иностранцы с ними приехали в Беларусь, скорее всего, они получили их от белорусских служб. Белорусские службы следят за инцидентом, но никак не реагируют», – отметила Анна Михальска.

Помогают мигрантам белорусские силовики, уже не скрываясь, подчеркивает польская сторона. Минобороны Польши утверждает, что забор, возведенный польскими пограничниками, разрушает белорусский солдат.

Польским властям удалось остановить штурм границы после применения слезоточивого газа и водометов.

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