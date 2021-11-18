Россия позвала китайцев осваивать месторождения Сибири 9 18.11.2021, 14:50

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Речь идет о нефти, газе и угле.

Россия выступает за то, чтобы привлечь Китай к освоению месторождений полезных ископаемых на своей территории. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак на заседании межправительственной российско-китайской комиссия по энергетическому сотрудничеству.

«Благодаря совместным усилиям сотрудничество в энергетике поступательно развивается и вышло на беспрецедентно высокий уровень», - констатировал он по итогам встречи в Москве с зампремьера Госсовета КНР Хань Чжэнем, пишет finanz.ru.

Оборот взаимной торговли достиг 104 млрд долларов: за год Китай прокачано 81,7 млн тонн российской нефти, вывезено 39,5 тонн угля, 12 млрд кубометров газа ушло по трубопроводу «Сила Сибири», перечислил Новак.

При этом сохраняется «значительный потенциал» дальнейшего развития отношения в нефтегазовой сфере: российская и китайская делегации согласились, что он «сконцентрирован в части совместной разведки и разработки нефтегазовых запасов России как на суше, так и на континентальном шельфе страны», говорится в релизе пресс-службы правительства.

Это же касается и угля. «Мы выступаем за дальнейшее увеличение поставок угля, в связи с чем будут проработаны новые долгосрочные контракты, а также совместное освоение угольных месторождений на территории России», - сказал Новак.

В качестве примера он привел Залушанское угольное месторождение в Забайкалье, долю в котором в 2015 году продали крупнейшей угольной компанией Китая Shenhua.

Добычу на месторождении с промышленными запасами в 742 млн тонн с помощью китайских партнеров планируют увеличить в 25 раз - с текущих 200 тысяч тонн в год до 5 млн тонн.

Добыча угля на месторождении будет вестись открытым способом, рассказывали в прошлом году в Агентстве Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ).

Проект с инвестициями в 20 млрд российских рублей будет давать уголь «как для нужд энергетики и ЖКХ Забайкальского края, так и для экспорта в Китай», сообщали в ведомстве. В настоящий момент больше трети общего торгово-экономического оборота между Россией и Китаем занимает топливно-энергетический комплекс - он играет «ключевую роль» в сотрудничестве двух стран, заявил Новак.

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